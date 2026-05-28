Путин и Токаев обсудили тему украинского урегулирования - РИА Новости, 28.05.2026
12:46 28.05.2026
Путин и Токаев обсудили тему украинского урегулирования

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
  • Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили тему украинского урегулирования на переговорах в Астане.
  • Лидеры России и Казахстана подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили тему украинского урегулирования на переговорах в Астане, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Обсуждали. Достаточно коротко именно на переговорах. Но я уверен, что вчера в ходе дружеского обеда лидеры эту тему несомненно обсудили более подробно", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, поднималась ли в ходе российско-казахстанских переговоров тема украинского урегулирования.
В миреРоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЮрий УшаковВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
