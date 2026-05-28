Путин рассказал о расчетах в нацвалютах с Казахстаном

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, взаимная торговля защищена от внешнего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.