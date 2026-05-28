Путин и Токаев во время переговоров уделили особое внимание экономике
12:17 28.05.2026 (обновлено: 14:39 28.05.2026)

Путин и Токаев во время переговоров уделили особое внимание экономике

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
  • Во время встречи они уделили значительное внимание тематике экономического взаимодействия.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Значительное внимание на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было уделено тематике экономического взаимодействия, отметил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия", - отметил Путин.
Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, товарооборот двух стран в прошлом году составил 29 миллиардов долларов. Путин со своей стороны высказал уверенность в том, что этот показатель в ближайшее время преодолеет отметку в 30 миллиардов. Он указал, что структура взаимной торговли расширяется и диверсифицируется, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.
Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана, отметил Путин, - общий объем российских капиталовложений приближается к 30 миллиардам долларов. Перечисляя конкретные сферы сотрудничества, он отметил, что РФ и Казахстан углубляют взаимодействие в энергетике, в том числе в сфере мирного атома.
"Компаниями двух стран осуществляется целый ряд крупных проектов в автопроме, сельхозмашиностроении, производстве минеральных удобрений, укрепляется партнерство по добыче редкоземельных металлов, таких как вольфрам, молибден и литий", - сообщил президент России.
Он упомянул также, что страны совместно используют космодром Байконур, общими усилиями была создана новая пусковая площадка "Байтерек", с которой месяц назад в космос отправилась новая перспективная ракета-носитель "Союз-5". По его словам, хорошими темпами продвигается и сотрудничество двух стран в сфере цифровизации и инновационных технологий.
дополняется ...
 
Владимир ПутинВ миреКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
