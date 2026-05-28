Путин поздравил Токаева и всех граждан Казахстана с праздником Курбан айт
11:11 28.05.2026

Путин поздравил Токаева и всех граждан Казахстана с праздником Курбан айт

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева и всех граждан Казахстана с мусульманским праздником Курбан айт.
"Приятно, что наша делегация находится в праздничные дни. И у нас в России Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам. Я знаю, что и в Казахстане отмечают тоже этот праздник, у вас немножко по-другому называется... И я хочу и вас, и всех граждан Казахстана поздравить, пожелать всего самого доброго", - сказал Путин на переговорах с Токаевым.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
