Путин отметил важность заявления об основах дружбы России и Казахстана

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, которое планируется принять в четверг.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг в Астане проходят переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Нам с вами предстоит принять важное совместное заявление - вы упомянули о нем - о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана", - сказал Путин в ходе встречи.