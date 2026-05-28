Бразилия может остаться без Неймара на ЧМ-2026, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Футболист "Сантоса" Неймар, который ранее вошел в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, может пропустить турнир из-за травмы икроножной мышцы, которая оказалась серьезнее, чем ожидалось, сообщает RMC Sport.

Ранее глава медицинского штаба "Сантоса" Родриго Зогайб сообщил, что Неймар получил травму икроножной мышцы, отметив, что он сможет восстановиться к следующей неделе и без проблем присоединится к сборной.

По информации издания, в первый день подготовки сборной Бразилии футболист прошел повторное обследование травмированной икроножной мышцы. Отмечается, что результаты тестов не были удовлетворительными, и Неймар с высокой долей вероятности пропустит два товарищеских матча, запланированных перед началом чемпионата мира. Сообщается, что Неймар пропустил первую тренировку команды. Обследование футболист проходил до часу ночи, а по информации источников, вернулся в расположение национальной команды в беспокойном состоянии.

Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) раздражена позицией "Сантоса", который настаивает, что игрок не был травмирован на момент объявления о его вызове в сборную. Регламент турнира обязывает команды предоставить окончательные списки игроков до 1 июня. Главные тренеры имеют право заменить игрока за сутки до первого матча команды в случае подтвержденной травмы или серьезного заболевания.