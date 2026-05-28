Бразилия может остаться без Неймара на ЧМ-2026, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
11:26 28.05.2026
Бразилия может остаться без Неймара на ЧМ-2026, пишут СМИ

RMC Sport: Неймар может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы икроножной мышцы

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Футболист "Сантоса" Неймар, который ранее вошел в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, может пропустить турнир из-за травмы икроножной мышцы, которая оказалась серьезнее, чем ожидалось, сообщает RMC Sport.
Ранее глава медицинского штаба "Сантоса" Родриго Зогайб сообщил, что Неймар получил травму икроножной мышцы, отметив, что он сможет восстановиться к следующей неделе и без проблем присоединится к сборной.
По информации издания, в первый день подготовки сборной Бразилии футболист прошел повторное обследование травмированной икроножной мышцы. Отмечается, что результаты тестов не были удовлетворительными, и Неймар с высокой долей вероятности пропустит два товарищеских матча, запланированных перед началом чемпионата мира. Сообщается, что Неймар пропустил первую тренировку команды. Обследование футболист проходил до часу ночи, а по информации источников, вернулся в расположение национальной команды в беспокойном состоянии.
Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) раздражена позицией "Сантоса", который настаивает, что игрок не был травмирован на момент объявления о его вызове в сборную. Регламент турнира обязывает команды предоставить окончательные списки игроков до 1 июня. Главные тренеры имеют право заменить игрока за сутки до первого матча команды в случае подтвержденной травмы или серьезного заболевания.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня). На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.
 
