Морозов подпишет новый контракт со "Спартаком", сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов подпишет новый контракт с клубом.
- Срок нового соглашения составит один год.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Иван Морозов подпишет новый контракт с "красно-белыми", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По информации РИА Новости, срок соглашения составит один год. Отмечается, что стороны достигли договоренности по условиям нового договора.
Морозов выступает за "Спартак" с 2023 года. Его последний контракт с "красно-белыми" был рассчитан до конца сезона-2025/26. В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца.
Гатиятулина признали лучшим тренером сезона КХЛ
Вчера, 20:36