Мельникова, Гуменник и Гогин попали в рейтинг Forbes "30 до 30"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Токио - 2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, участник Олимпиады 2026 года фигурист Петр Гуменник и выступающий в составе Parivision по CS2 киберспортсмен Иван Zweih Гогин попали в ежегодный рейтинг журнала Forbes "30 до 30" в категории "Спорт и киберспорт", сообщается на сайте издания.
В рейтинг вошли персоны, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.
Мельниковой 25 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командном многоборье, трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
Гуменнику 24 года. В апреле, по данным Forbes, он возглавил рейтинг российских фигуристов с самыми высокими призовыми в сезоне-2025/26, заработав 11,58 миллиона рублей. Спортсмен является чемпионом России 2026 года, а также серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером турнира. В марте фигурист одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России. На Олимпиаде в Милане Гуменник занял шестое место.
Гогину 18 лет. С 2024 по 2025 год он выступал в составе команды Nemiga, которая в прошлом году отобралась на мейджор в Остине - самый престижный турнир по CS2. После успешных выступлений он перешел в состав российской команды Team Spirit, вместе с которыми победил на турнирах IEM Cologne 2025 и Blast Bounty 2025 Season 2 Finals. Позднее россиянин был переведен в запас и в скором времени сменил команду, став игроком Parivision. На первом же турнире в обновленном составе, Blast Bounty 2026 Season 1 Finals, Parivision обыграла Team Spirit, в финале турнира.