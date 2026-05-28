Рейтинг@Mail.ru
Мельникова, Гуменник и Гогин попали в рейтинг Forbes "30 до 30" - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 28.05.2026 (обновлено: 11:29 28.05.2026)
Мельникова, Гуменник и Гогин попали в рейтинг Forbes "30 до 30"

Фигуристы Мельникова, Гуменник и киберспортсмен Гогин попали в рейтинг Forbes

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОлимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья
Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангелина Мельникова, Петр Гуменник и Иван Zweih Гогин попали в ежегодный рейтинг журнала Forbes '30 до 30' в категории 'Спорт и киберспорт'.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Токио - 2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, участник Олимпиады 2026 года фигурист Петр Гуменник и выступающий в составе Parivision по CS2 киберспортсмен Иван Zweih Гогин попали в ежегодный рейтинг журнала Forbes "30 до 30" в категории "Спорт и киберспорт", сообщается на сайте издания.
В рейтинг вошли персоны, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ФФККР опубликовала расписание сезона
25 мая, 13:28
Мельниковой 25 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командном многоборье, трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
Гуменнику 24 года. В апреле, по данным Forbes, он возглавил рейтинг российских фигуристов с самыми высокими призовыми в сезоне-2025/26, заработав 11,58 миллиона рублей. Спортсмен является чемпионом России 2026 года, а также серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером турнира. В марте фигурист одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России. На Олимпиаде в Милане Гуменник занял шестое место.
Гогину 18 лет. С 2024 по 2025 год он выступал в составе команды Nemiga, которая в прошлом году отобралась на мейджор в Остине - самый престижный турнир по CS2. После успешных выступлений он перешел в состав российской команды Team Spirit, вместе с которыми победил на турнирах IEM Cologne 2025 и Blast Bounty 2025 Season 2 Finals. Позднее россиянин был переведен в запас и в скором времени сменил команду, став игроком Parivision. На первом же турнире в обновленном составе, Blast Bounty 2026 Season 1 Finals, Parivision обыграла Team Spirit, в финале турнира.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Стало известно, сколько заработал самый богатый фигурист России
8 апреля, 13:43
 
СпортТокиоРоссияЕвропаАнгелина МельниковаForbesПётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала