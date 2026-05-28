Рейтинг@Mail.ru
Ловчев не видит "Спартак" конкурентом "Зениту" и "Краснодару" в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:32 28.05.2026 (обновлено: 14:34 28.05.2026)
Ловчев не видит "Спартак" конкурентом "Зениту" и "Краснодару" в РПЛ

Ловчев: "Спартак" пока не готов конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром" в РПЛ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕвгений Ловчев
Евгений Ловчев - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что столичная команда пока не готова конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром» в борьбе за победу в чемпионате страны.
  • В чемпионате России «Спартак» занял четвертое место, а в суперфинале Кубка страны победил «Краснодар» по пенальти со счетом 4:3.
  • Ловчев считает, что «Спартак» должен играть с большей отдачей в каждом матче, чтобы говорить о возможной конкуренции за золото.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что столичная команда пока не готова составить конкуренцию петербургскому "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за победу в чемпионате страны.
В чемпионате России "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в суперфинале Кубка страны в Москве по пенальти победили "Краснодар" со счетом 4:3. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал "Зенит", "Краснодар" занял второе место.
"Спартак" пока не готов конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром". Мы пока видели команду в матче на Кубок России с "Краснодаром", когда никого дополнительно настраивать не надо. Потому что это финал, полностью заполненный стадион, и это своего рода допинг. А до этого мы видели матч чемпионата России с Махачкалой, который я смотрел и плевался от игры "Спартака" ("красно-белые" сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 0:0 и упустили шансы завоевать бронзовые медали - ред.), - сказал Ловчев.
"Вот когда "Спартак" будет каждый матч играть с такой отдачей и рваться к золоту, только тогда можно будет говорить о возможной конкуренции. И "Спартак" ведь победил в том числе и из-за того, что (Джон) Кордоба был плох, он получил травму в первом тайме. А если бы Кордоба был в порядке, то "Спартак" не создал бы столько моментов. Поэтому я думаю, что этот "Спартак" пока за золото бороться не может", - добавил собеседник агентства.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Ловчев похвалил Карседо за работу в "Спартаке"
25 мая, 13:31
 
ФутболЕвгений ЛовчевСпартак МоскваКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала