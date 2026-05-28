Ловчев не видит "Спартак" конкурентом "Зениту" и "Краснодару" в РПЛ

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что столичная команда пока не готова составить конкуренцию петербургскому "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за победу в чемпионате страны.
В чемпионате России "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в суперфинале Кубка страны в Москве по пенальти победили "Краснодар" со счетом 4:3. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал "Зенит", "Краснодар" занял второе место.
"Спартак" пока не готов конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром". Мы пока видели команду в матче на Кубок России с "Краснодаром", когда никого дополнительно настраивать не надо. Потому что это финал, полностью заполненный стадион, и это своего рода допинг. А до этого мы видели матч чемпионата России с Махачкалой, который я смотрел и плевался от игры "Спартака" ("красно-белые" сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 0:0 и упустили шансы завоевать бронзовые медали - ред.), - сказал Ловчев.
"Вот когда "Спартак" будет каждый матч играть с такой отдачей и рваться к золоту, только тогда можно будет говорить о возможной конкуренции. И "Спартак" ведь победил в том числе и из-за того, что (Джон) Кордоба был плох, он получил травму в первом тайме. А если бы Кордоба был в порядке, то "Спартак" не создал бы столько моментов. Поэтому я думаю, что этот "Спартак" пока за золото бороться не может", - добавил собеседник агентства.
