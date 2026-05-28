Морозов высказался о проблеме с переносами матчей в КХЛ

БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что в лиге существует департамент, который круглосуточно принимает обращения клубов и прорабатывает варианты с отменой матчей в случае ЧП.
23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и доиграна 11 марта со второго периода, армейцы победили со счетом 2:1. 1 марта по аналогичной причине прерывался домашний матч "Сочи" против нижегородского "Торпедо". Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
"Есть целый департамент, который работает 24/7. Были обращения клубов, мы проработали различные варианты. Были заключены договоры с наземными компаниями, чтобы в случае форс-мажоров клубы могли оперативно передвигаться", - заявил Морозов журналистам.
"Было 19 запросов от клубов. Когда матчи проходили в Сочи, была сложная ситуация, матчи останавливали. Были переносы, отмены, мы не можем предугадать все. Но опыт этого года поможет в дальнейшем. Работа в этом направлении ведется. Надеюсь, в следующем году нам и клубам будет легче", - добавил глава КХЛ.