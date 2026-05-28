"Сочи" попросил отсрочку с заявкой на новый сезон КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Хоккей
18:48 28.05.2026
"Сочи" попросил отсрочку с заявкой на новый сезон КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Сочи" (Сочи)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Сочи» попросил отсрочку для предоставления финансовых гарантий на сезон-2026/27.
  • По словам Алексея Морозова, ведутся работы по поиску новых спонсоров для клуба «Сочи», и есть вера в продолжение существования клуба.
  • Ситуация с финансовыми гарантиями клуба «Лада» разрешилась благодаря поддержке губернатора Самарской области и стратегического партнера «Полипласт».
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что клуб "Сочи" попросил отсрочку для предоставления финансовых гарантий на сезон-2026/27.
Ранее СМИ сообщали, что в случае продолжения режима атак БПЛА в регионе "Сочи" может сменить прописку или пропустить чемпионат-2026/27.
"С "Сочи" ситуация сложнее, попросили отсрочку, но работа ведется, потенциальные новые спонсоры существуют. Остаются формальности. Верим, что клубу существовать. Календарь готовится на 22 команды", - заявил Морозов журналистам.
Также распространялась информация о том, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что клуб продолжит выступать в КХЛ, а компания "Полипласт", являющаяся стратегическим партнером "Лады", продолжит финансирование клуба.
"Почти у всех имеются (финансовые гарантии). С "Ладой" ситуация разрешилась, мы были на связи с губернатором и спонсорами. Ситуация выправилась и мы получили финансовые гарантии", - добавил Морозов.
ХоккейКХЛ 2025-2026ЛадаАлексей Морозов (хоккей)Вячеслав ФедорищевХК Сочи
 
