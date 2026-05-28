Канада обыграла США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Хоккей
19:50 28.05.2026 (обновлено: 00:30 29.05.2026)
Канада обыграла США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

© REUTERS / ANTHONY ANEXСборные Канады и США в матче ЧМ-2026
Сборные Канады и США в матче ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / ANTHONY ANEX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады обыграла сборную США в четвертьфинале плей-офф мирового первенства по хоккею со счетом 4:0.
  • Шайбы забросили Маклин Селебрини, Дилан Холлоуэй, Коннор Браун и Сидни Кросби, шатаут оформил голкипер Джет Гривз.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Канады обыграла чемпионов мира 2025 года, победителей Олимпиады-2026 американцев в четвертьфинале плей-офф мирового первенства по хоккею, которое проходит в Швейцарии.
Встреча, которая прошла в четверг во Фрибуре, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Маклин Селебрини (19-я минута), Дилан Холлоуэй (30), Коннор Браун (59) и Сидни Кросби (59). Шатаут оформил голкипер Джет Гривз, отразивший 34 броска.
Соперник канадцев по полуфиналу чемпионата мира определится позднее.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
ХоккейДилан ХоллоуэйКоннор БраунСидни КросбиМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккеюКанадаСША
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Россия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Кесслер
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    А. Корнеева
    76
    64
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Э. Жакмо
    76
    52
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    США
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Чехия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Норвегия
    Латвия
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Швеция
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    64
    55
