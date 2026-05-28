Канада обыграла США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Канады обыграла чемпионов мира 2025 года, победителей Олимпиады-2026 американцев в четвертьфинале плей-офф мирового первенства по хоккею, которое проходит в Швейцарии.
Встреча, которая прошла в четверг во Фрибуре, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Маклин Селебрини (19-я минута), Дилан Холлоуэй (30), Коннор Браун (59) и Сидни Кросби (59). Шатаут оформил голкипер Джет Гривз, отразивший 34 броска.
Соперник канадцев по полуфиналу чемпионата мира определится позднее.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.