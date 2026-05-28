13:38 28.05.2026
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере спорта

РФ и Казахстан будут способствовать проведению крупных спортивных мероприятий

Флаги Казахстана и России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан будут способствовать проведению крупных международных спортивных мероприятий.
  • В совместном заявлении президентов стран говорится о поддержке взаимодействия в области развития физической культуры и спорта.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан будут способствовать проведению крупных международных спортивных мероприятий, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Для продвижения здорового образа жизни приветствуем взаимодействие в области развития физической культуры и спорта. Будем способствовать проведению в наших странах крупных международных спортивных мероприятий", - говорится в документе.
