Футболистам сборной России вручили серебряные медали после матча с Египтом - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
23:59 28.05.2026 (обновлено: 00:29 29.05.2026)
Футболистам сборной России вручили серебряные медали после матча с Египтом

Футболистам сборной России вручили серебряные медали после поражения от египтян

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1 в товарищеском матче.
  • Игроки сборной России получили серебряные медали по окончании матча.
  • Сборная России проведет еще две товарищеские игры в июне против сборных Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
КАИР, 28 мая - РИА Новости. Футболисты сборной России получили серебряные медали по окончании товарищеского матча против команды Египта.
Сборная России в четверг уступила команде Египта со счетом 0:1. После финального свистка на поле стадиона в Каире прошла церемония награждения участников встречи. Игроки сборной России получили серебряные медали, в то время как победителям достался трофей.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Египет
1 : 0
Россия
65‎’‎ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В рейтинге Международной федерации футбола египтяне занимают 29-е место, сборная России располагается на 36-й строчке.
Сборная Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда вошла в группу G, где сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
Сборная России проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
