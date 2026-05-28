Футболистам сборной России вручили серебряные медали после матча с Египтом

КАИР, 28 мая - РИА Новости. Футболисты сборной России получили серебряные медали по окончании товарищеского матча против команды Египта.
65’ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
В рейтинге Международной федерации футбола египтяне занимают 29-е место, сборная России располагается на 36-й строчке.
Сборная России проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.