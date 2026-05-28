Футболисты сборной Ирландии обыграли Катар в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Ирландии по футболу одержала победу над командой Катара в товарищеском матче со счетом 1:0.
- Мяч забил Нейтан Коллинз на 5-й минуте, а Джек Мойлан получил красную карточку на 45-й минуте.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Ирландии по футболу одержала победу над командой Катара в товарищеском матче.
Сборная Ирландии 6 июня сыграет с канадцами в товарищеском матче. Команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.
Сборная Катара в этот же день проведет встречу с командой Сальвадора. На чемпионате мира катарцы в группе B сыграют со сборными Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины. Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Сборная Узбекистана узнала соперников по группе на дебютном ЧМ по футболу
5 декабря 2025, 21:57