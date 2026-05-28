Футболисты сборной Ирландии обыграли Катар в товарищеском матче
23:53 28.05.2026 (обновлено: 23:58 28.05.2026)
Футболисты сборной Ирландии обыграли Катар в товарищеском матче

Футболисты Ирландии обыграли катарцев в товарищеском матче с двумя удалениями

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Ирландии по футболу одержала победу над командой Катара в товарищеском матче.
Встреча в Дублине завершилась со счетом 1:0. Мяч на 5-й минуте забил Нейтан Коллинз. На 45-й минуте ирландский полузащитник Джек Мойлан получил красную карточку. Нападающий сборной Катара Алмоез Али был удален на 78-й минуте.
Сборная Ирландии 6 июня сыграет с канадцами в товарищеском матче. Команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.
Сборная Катара в этот же день проведет встречу с командой Сальвадора. На чемпионате мира катарцы в группе B сыграют со сборными Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины. Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
