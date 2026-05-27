Стала известна дата выборов президента мадридского "Реала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выборы президента мадридского «Реала» пройдут 7 июня.
- Соперником действующего президента Флорентино Переса на выборах будет бизнесмен Энрике Рикельме.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выборы президента мадридского "Реала" пройдут 7 июня, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее действующий президент "Реала" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в "Реале" были безальтернативными.
Соперником Переса на президентских выборах будет бизнесмен Энрике Рикельме.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок и семь раз — Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз — Суперкубка УЕФА, пять раз — клубного чемпионата мира и дважды — Межконтинентального кубка.
