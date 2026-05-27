Сын бывшего президента Либерии вышел в состав сборной США на домашний ЧМ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выступающий за французский "Марсель" сын бывшего президента Либерии Тимоти Веа вошел в окончательный состав сборной США на домашний чемпионат мира по футболу, сообщается на сайте американской национальной команды.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Американцы сыграют в группе D против команд Парагвая, Австралии и Турции.

Веа 26 лет. В составе национальной команды на его счету семь забитых мячей в 49 играх.