Сын бывшего президента Либерии вышел в состав сборной США на домашний ЧМ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выступающий за французский "Марсель" сын бывшего президента Либерии Тимоти Веа вошел в окончательный состав сборной США на домашний чемпионат мира по футболу, сообщается на сайте американской национальной команды.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Американцы сыграют в группе D против команд Парагвая, Австралии и Турции.
Веа 26 лет. В составе национальной команды на его счету семь забитых мячей в 49 играх.
Тимоти Веа ранее выступал за итальянский "Ювентус", с которым завоевал Кубок Италии в сезоне-2023/24, а также за французские "ПСЖ", "Лилль" и шотландский "Селтик". Он является сыном обладателя "Золотого мяча" 1995 года и президента Либерии с 2018 по 2024 год Джорджа Веа.