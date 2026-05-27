На территории Австралии может появиться ядерное оружие, заявил Шойгу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ядерное оружие может появиться на территории Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Британия, США), заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.
"Вашингтон наращивает возможности группировки своих вооруженных сил в АТР и делает ставку на развитие потенциала региональных союзников в рамках создаваемых военно-политических альянсов", - отметил он.
