На территории Австралии может появиться ядерное оружие, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.05.2026
14:23 27.05.2026
На территории Австралии может появиться ядерное оружие, заявил Шойгу

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за участия в военном партнерстве AUKUS на территории Австралии может появиться ядерное оружие.
  • По словам Шойгу, Вашингтон наращивает возможности группировки своих вооруженных сил в АТР и делает ставку на развитие потенциала региональных союзников.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ядерное оружие может появиться на территории Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Британия, США), заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.
"Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS", - сказал Шойгу.
"Вашингтон наращивает возможности группировки своих вооруженных сил в АТР и делает ставку на развитие потенциала региональных союзников в рамках создаваемых военно-политических альянсов", - отметил он.
