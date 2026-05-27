Товарищеский матч с Египтом посетят до двух тысяч российских болельщиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире, начало игры — в 21:00 мск.
- На матче в Каире ожидается до 2 тысяч российских болельщиков.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеский матч между сборными Египта и России по футболу в Каире посетят до 2 тысяч российских болельщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Матч не начался
"На матче в Каире ожидается до 2 тысяч российских болельщиков", - сообщили в пресс-службе сборной России.
Сборная России помимо матча в Каире проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
"Спартак" завоевал Кубок России по футболу
24 мая, 20:20