Вахания назвал приемлемый для России результат в матче с Египтом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной России по футболу Илья Вахания заявил, что нормальным результатом для национальной команды в товарищеском матче с египтянами будет только победа.
- Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире, начало — в 21:00 мск.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник сборной России по футболу Илья Вахания заявил РИА Новости, что нормальным результатом для национальной команды в товарищеском матче с египтянами в Каире будет только победа.
Встреча пройдет 28 мая в Каире. Начало - в 21:00 мск.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Матч не начался
"Сборная Египта - очень хорошая команда. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохамед Салах и Омар Мармуш", - сказал Вахания.
"Нормальный результат? Только победа", - добавил футболист.