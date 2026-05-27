Вахания назвал приемлемый для России результат в матче с Египтом - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
11:10 27.05.2026 (обновлено: 11:33 27.05.2026)
Вахания назвал приемлемый для России результат в матче с Египтом

Вахания: нормальным результатом для России в игре с Египтом будет только победа

  • Защитник сборной России по футболу Илья Вахания заявил, что нормальным результатом для национальной команды в товарищеском матче с египтянами будет только победа.
  • Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире, начало — в 21:00 мск.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник сборной России по футболу Илья Вахания заявил РИА Новости, что нормальным результатом для национальной команды в товарищеском матче с египтянами в Каире будет только победа.
Встреча пройдет 28 мая в Каире. Начало - в 21:00 мск.
"Сборная Египта - очень хорошая команда. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохамед Салах и Омар Мармуш", - сказал Вахания.
"Нормальный результат? Только победа", - добавил футболист.
Матч сборных России и Египта перенесли на другой стадион
