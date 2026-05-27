"Вегас" Дорофеева и Барбашева вышел в финал Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
07:36 27.05.2026 (обновлено: 08:03 27.05.2026)
"Вегас" Дорофеева и Барбашева вышел в финал Кубка Стэнли

"Вегас" обыграл "Колорадо" во всех матчах серии и вышел в финал Кубка Стэнли

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" дома обыграл "Колорадо Эвеланш" в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в решающую серию розыгрыша Кубка Стэнли.
Встреча в Парадайсе завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Вегаса" шайбы забросили Марк Стоун (5-я минута) и Коул Смит (55). У "Колорадо" отличился Габриэль Ландескуг (58).
Вегас
2 : 1
Колорадо
04:42 • Марк Стоун
(Брэйден Макнэбб, Ши Теодор)
54:15 • Коул Смит
(Дилан Коглан, Ник Дауд)
57:57 • Габриэль Ландескуг
(Мартин Некаш, Назем Кадри)
Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев не отметились результативными действиями. В составе "Колорадо" из-за травмы не сыграл форвард Валерий Ничушкин.
Итоговый счет серии - 4-0 в пользу "Вегаса", который в третий раз с момента основания в 2017 году стал лучшим в Западной конференции в плей-офф НХЛ. В финале "Голден Найтс" сыграют с победителем противостояния между клубами "Монреаль Канадиенс" и "Каролина Харрикейнз" (счет в серии - 1-2).
