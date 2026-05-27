"Вегас" Дорофеева и Барбашева вышел в финал Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:1 в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф НХЛ.
- «Вегас Голден Найтс» вышел в решающую серию розыгрыша Кубка Стэнли.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" дома обыграл "Колорадо Эвеланш" в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в решающую серию розыгрыша Кубка Стэнли.
Встреча в Парадайсе завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Вегаса" шайбы забросили Марк Стоун (5-я минута) и Коул Смит (55). У "Колорадо" отличился Габриэль Ландескуг (58).
27 мая 2026 • начало в 04:00
04:42 • Марк Стоун
54:15 • Коул Смит
57:57 • Габриэль Ландескуг
Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев не отметились результативными действиями. В составе "Колорадо" из-за травмы не сыграл форвард Валерий Ничушкин.
Итоговый счет серии - 4-0 в пользу "Вегаса", который в третий раз с момента основания в 2017 году стал лучшим в Западной конференции в плей-офф НХЛ. В финале "Голден Найтс" сыграют с победителем противостояния между клубами "Монреаль Канадиенс" и "Каролина Харрикейнз" (счет в серии - 1-2).