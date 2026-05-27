Матч сборных России и Египта перенесли на другой стадион - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
11:00 27.05.2026 (обновлено: 11:35 27.05.2026)
Матч сборных России и Египта перенесли на другой стадион

Матч сборных России и Египта по футболу перенесли на другой каирский стадион

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарищеский матч между сборными Египта и России по футболу пройдет 28 мая в Каире на Каирском международном стадионе, начало — в 21:00 мск.
  • Изначально игра должна была пройти на стадионе «Миср».
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеский матч между сборными Египта и России по футболу пройдет не на арене "Миср", как планировалось изначально, а на Каирском международном стадионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской национальной команды.
Товарищеский матч между сборными России и Египта состоится 28 мая в Каире. Начало - 21:00 мск.
Изначально игра должна была пройти на стадионе "Миср", максимальная вместимость которого составляет 93 940 зрителей. Каирский международный стадион вмещает 75 000 болельщиков.
Ранее в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации сообщили РИА Новости, что на матче сборных России и Египта около 50 тысяч зрителей.
Сборная России помимо матча в Каире проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
Игрок "Манчестер Юнайтед" обрадовался звонку Карпина
