Хоккеисты сборных Канады и США встретятся в четвертьфинале ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады встретится со сборной США в четвертьфинале плей-офф чемпионата мира по хоккею.
- В группе В сборная Канады заняла первое место, а сборная США стала четвертой в группе А.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборные Канады и США встретятся в четвертьфинале плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Сборная Канады с семью победами в семи играх заняла первое место в группе В, американцы стали четвертыми в группе А.
В других парах 28 мая встретятся сборные Швейцарии и Швеции, Финляндии и Чехии, а также Латвии и Норвегии.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.