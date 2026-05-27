Хоккеисты сборных Канады и США встретятся в четвертьфинале ЧМ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборные Канады и США встретятся в четвертьфинале плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Сборная Канады с семью победами в семи играх заняла первое место в группе В, американцы стали четвертыми в группе А.

В других парах 28 мая встретятся сборные Швейцарии и Швеции, Финляндии и Чехии, а также Латвии и Норвегии.