Модрич хочет объявить о завершении карьеры после ЧМ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
07:58 27.05.2026 (обновлено: 11:45 27.05.2026)
Модрич хочет объявить о завершении карьеры после ЧМ, пишут СМИ

Николо Скира: Модрич намерен объявить о завершении карьеры после ЧМ

  • Лука Модрич намерен объявить о завершении карьеры футболиста после чемпионата мира.
  • Об этом сообщает журналист Николо Скира.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2018 года хорватский полузащитник Лука Модрич намерен объявить о завершении карьеры футболиста после чемпионата мира, сообщает журналист Николо Скира на странице в соцсети X.
Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики. В группе L сборная Хорватии сыграет с командами Англии, Панамы и Ганы. Предстоящее мировое первенство станет для Модрича пятым в карьере.
Модричу 40 лет, летом 2025 года он перешел в "Милан" на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за хорватские "Динамо" из Загреба, "Интер" из Запрешича, боснийский "Зриньски", английский "Тоттенхэм" и испанский "Реал". В составе "Реала" Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл пять Суперкубков УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, а также Межконтинентальный кубок.
За сборную Хорватии Модрич провел 196 матчей, что является национальным рекордом. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре - бронзу. В 2018-м полузащитник стал обладателем "Золотого мяча", а также был признан лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
 
