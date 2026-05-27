Матч сборных Египта и России посетят около 50 тысяч зрителей

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеский матч между сборными Египта и России в Каире посетят около 50 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации.

Встреча пройдет 28 мая в Каире . Начало - 21:00 мск.

"Матч вызывает огромный ажиотаж. На данный момент продано около 45 тысяч билетов. Мы ожидаем, что его посетят 50 тысяч болельщиков или даже больше", - сообщили в пресс-службе.

Матч между сборными Египта России пройдет на стадионе "Миср", его максимальная вместимость составляет 93 940 зрителей. Эта арена является второй в списке самых больших на африканском континенте. На первом месте находится стадион "Соккер Сити" в ЮАР , где прошел финал чемпионата мира 2010 года.