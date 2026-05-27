Матч сборных Египта и России посетят около 50 тысяч зрителей

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеский матч между сборными Египта и России в Каире посетят около 50 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации.
Встреча пройдет 28 мая в Каире. Начало - 21:00 мск.
28 мая 2026 • начало в 21:00
"Матч вызывает огромный ажиотаж. На данный момент продано около 45 тысяч билетов. Мы ожидаем, что его посетят 50 тысяч болельщиков или даже больше", - сообщили в пресс-службе.
Предстоящая игра станет второй в истории встреч сборных России и Египта. Впервые команды встречались на групповом этапе чемпионата мира - 2018. Благодаря победе в той игре россияне впервые в новейшей истории вышли в плей-офф мировых первенств.