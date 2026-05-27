Экс-игрока "Антверпена" Удо нашли мертвым в Нигерии в возрасте 21 года

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нигерийский футболист Виктор Удо, ранее выступавший в составе бельгийского "Антверпена" и молодежном составе "Саутгемптона", найден мертвым, сообщается в аккаунте английского клуба в соцсети Х.
По информации издания Nieuwsblad, тело 21-летнего футболиста было обнаружено в городе Абуджа (Нигерия), куда он отправился в отпуск после завершения сезона в составе чешского клуба "Динамо" (Ческе-Будеевице). Дополнительная информация об инциденте не сообщается, причины смерти игрока также остаются неизвестными.
Удо являлся воспитанником футбольного клуба "Абуджа" и в марте 2023 года перешел в систему "Антверпена". В начале 2024 года он стал игроком основной команды и провел в составе клуба 28 матчей. В феврале 2025 года вингер отправился в систему английского "Саутгемптона", откуда позднее перешел в чешское "Динамо".