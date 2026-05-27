Сторожук возглавил "Торпедо"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Александр Сторожук назначен главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения со специалистом рассчитан на два года.
Сторожуку 44 года. Последним клубом специалиста был грозненский "Ахмат", который он возглавил 16 июня 2025 года и был уволен 5 августа спустя три тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на трехлетний контракт. До этого Сторожук тренировал тульский "Арсенал", "Краснодар" и дубль "быков".
