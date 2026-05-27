14:05 27.05.2026 (обновлено: 14:06 27.05.2026)
Сторожук возглавил "Торпедо"

Экс-тренер "Краснодара" Сторожук возглавил московский футбольный клуб "Торпедо"

Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Сторожук назначен главным тренером московского «Торпедо».
  • Срок соглашения с тренером рассчитан на два года.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Александр Сторожук назначен главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения со специалистом рассчитан на два года.
Сторожуку 44 года. Последним клубом специалиста был грозненский "Ахмат", который он возглавил 16 июня 2025 года и был уволен 5 августа спустя три тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на трехлетний контракт. До этого Сторожук тренировал тульский "Арсенал", "Краснодар" и дубль "быков".
ФутболТорпедо (Москва)АхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Александр Сторожук
 
