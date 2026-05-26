Владимирский завод готов сделать новый Кубок России взамен разбитого

ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Хрустальный завод в Гусь-Хрустальном Владимирской области готов сделать новый Кубок России, предыдущую версию которого разбили футболисты "Спартака", но пока заказ не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.