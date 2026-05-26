Владимирский завод готов сделать новый Кубок России взамен разбитого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хрустальный завод в Гусь-Хрустальном Владимирской области готов изготовить новый Кубок России.
- Предыдущий Кубок России был разбит футболистом «Спартака» Пабло Солари во время празднования победы в суперфинале.
- Заказ на изготовление нового Кубка России пока не поступал на завод.
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Хрустальный завод в Гусь-Хрустальном Владимирской области готов сделать новый Кубок России, предыдущую версию которого разбили футболисты "Спартака", но пока заказ не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
По словам представителя администрации, хрустальные детали Кубка России ранее изготавливали на хрустальном заводе в Гусь-Хрустальном. Затем их отправляли на предприятие в другой регион, где детали собирали в единую конструкцию.
"Наверное, будут делать (Кубок России – ред.), если только заказ поступит. Пока заказа не поступало на предприятие", - сообщил собеседник агентства.
Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов на своей странице "ВКонтакте" опубликовал видео с моментом, как футболист "Спартака" Пабло Солари разбивает Кубок России, написав, что "Мастера Гусевского Хрустального завода им. Мальцова сделают все". Он также поздравил всех болельщиков с победой команды в суперфинале Кубка России по футболу.
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. После завершения матча "Спартак" в своем Telegram-канале опубликовал фотографии металлического каркаса и осколков кубка. Перед этим игроки "красно-белых" пытались выпить из трофея шампанского.