Рейтинг@Mail.ru
Владимирский завод готов сделать новый Кубок России взамен разбитого - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:33 26.05.2026
Владимирский завод готов сделать новый Кубок России взамен разбитого

Хрустальный завод во Владимирской области готов сделать новый Кубок России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Футболисты "Спартака"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хрустальный завод в Гусь-Хрустальном Владимирской области готов изготовить новый Кубок России.
  • Предыдущий Кубок России был разбит футболистом «Спартака» Пабло Солари во время празднования победы в суперфинале.
  • Заказ на изготовление нового Кубка России пока не поступал на завод.
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Хрустальный завод в Гусь-Хрустальном Владимирской области готов сделать новый Кубок России, предыдущую версию которого разбили футболисты "Спартака", но пока заказ не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
По словам представителя администрации, хрустальные детали Кубка России ранее изготавливали на хрустальном заводе в Гусь-Хрустальном. Затем их отправляли на предприятие в другой регион, где детали собирали в единую конструкцию.
"Наверное, будут делать (Кубок России – ред.), если только заказ поступит. Пока заказа не поступало на предприятие", - сообщил собеседник агентства.
Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов на своей странице "ВКонтакте" опубликовал видео с моментом, как футболист "Спартака" Пабло Солари разбивает Кубок России, написав, что "Мастера Гусевского Хрустального завода им. Мальцова сделают все". Он также поздравил всех болельщиков с победой команды в суперфинале Кубка России по футболу.
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. После завершения матча "Спартак" в своем Telegram-канале опубликовал фотографии металлического каркаса и осколков кубка. Перед этим игроки "красно-белых" пытались выпить из трофея шампанского.
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Футболисты "Спартака" доломали хрустальный трофей Кубка России
24 мая, 22:33
 
ФутболРоссияГусь-ХрустальныйВладимирская областьПабло СолариКраснодарКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала