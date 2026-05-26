Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос до трех триллионов долларов, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос до 3 с лишним триллионов долларов, объем торговли внутри союза с момента его создания увеличился в два раза, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Совокупный ВВП стран союза вырос до 3 с лишним триллионов долларов, объем торговли государств-членов увеличился за время существования ЕврАзЭС более чем в два раза. Товарооборот с третьими странами - на 72%", - сказал Ушаков на брифинге.
Помощник президента подчеркнул, что экономические показатели союза являются весьма высокими.