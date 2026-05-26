Лидеры стран ЕАЭС примут заявление о развитии ИИ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС по итогам Евразийского экономического форума примут совместное заявление о развитии технологий искусственного интеллекта в странах союза, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Планируется, что по итогам форума главы государств примут совместное заявление о развитии и широком внедрении в государствах Евразийского экономического союза технологий искусственного интеллекта", - сказал Ушаков журналистам.
После пленарного заседания форума, как отметил Ушаков, главы государств посетят специализированную выставку, посвященную достижениям каждой страны союза в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и развитии искусственного интеллекта.
