17:37 26.05.2026
Лидеры стран ЕАЭС примут заявление о развитии ИИ

Ушаков: лидеры стран ЕАЭС примут совместное заявление о развитии технологий ИИ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС по итогам Евразийского экономического форума примут совместное заявление о развитии технологий искусственного интеллекта в странах союза, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин в среду отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Глава государства примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в том числе в Евразийском экономическом форуме.
"Планируется, что по итогам форума главы государств примут совместное заявление о развитии и широком внедрении в государствах Евразийского экономического союза технологий искусственного интеллекта", - сказал Ушаков журналистам.
После пленарного заседания форума, как отметил Ушаков, главы государств посетят специализированную выставку, посвященную достижениям каждой страны союза в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и развитии искусственного интеллекта.
ЭкономикаРоссияКазахстанЮрий УшаковЕвразийский экономический союзИскусственный интеллект (ИИ)ИИ
 
 
