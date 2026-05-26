Ушаков рассказал, что демонстрирует второй госвизит Путина в Казахстан

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике, что подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Астаны, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Проводится государственный визит вопреки протокольной практике. В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Но поскольку я уже упомянул этот визит как второй государственный, это призвано по предложению казахских друзей подчеркнуть беспрецедентно высокие уровни отношений наших двух стран", - сказал Ушаков журналистам.