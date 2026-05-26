Россия и Казахстан подпишут документы в самых разных сферах, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Казахстан в рамках визита Владимира Путина примут документы в самых разных сферах: от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма.
- Кроме этого, будет осуществлен обмен уже подписанными заранее документами.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику примут документы в самых разных сферах: от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг, 28 мая, состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. К подписанию подготовлены двусторонних 16 документов, лидеры двух стран подпишут совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов, отметил Ушаков.
«
"Кроме этого, будет осуществлен обмен уже подписанными заранее документами, которые охватывают самые разные сферы сотрудничества: от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма", - сообщил Ушаков.