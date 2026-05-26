Решение Армении вступить в ЕС вызывает озабоченность ЕАЭС, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение Армении о возможном вступлении в Европейский союз вызывает озабоченность у других стран Евразийского экономического союза.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Решение Армении по возможному вступлению в Европейский союз (ЕС) не может не вызывать озабоченность других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Вы знаете, какие решения принимались руководством Армении в контексте возможного вступления или расширения сотрудничества (с ЕС - ред.), какие планы у Армении имеются. Это, конечно, не может не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что все эти вопросы будут обсуждаться лидерами стран-участниц ЕАЭС во время встречи.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.