Рейтинг@Mail.ru
Решение Армении вступить в ЕС вызывает озабоченность ЕАЭС, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 26.05.2026
Решение Армении вступить в ЕС вызывает озабоченность ЕАЭС, заявил Ушаков

Ушаков: решение Армении о возможном вступлении в ЕС вызывает озабоченность ЕАЭС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение Армении о возможном вступлении в Европейский союз вызывает озабоченность у других стран Евразийского экономического союза.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Решение Армении по возможному вступлению в Европейский союз (ЕС) не может не вызывать озабоченность других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Вы знаете, какие решения принимались руководством Армении в контексте возможного вступления или расширения сотрудничества (с ЕС - ред.), какие планы у Армении имеются. Это, конечно, не может не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что все эти вопросы будут обсуждаться лидерами стран-участниц ЕАЭС во время встречи.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.
Здание суда Европейского союза в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В суде ЕС сообщили о статусе иска Банка России против помощи Украине
Вчера, 16:41
 
В миреАрменияРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинЕвросоюзЕвразийский экономический союзЕвразийский СоюзКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала