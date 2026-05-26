Россия и Казахстан обсудят ключевые аспекты развития, сообщил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан в ходе переговоров обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития отношений двух стран, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что лидеры также обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным вопросам.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.