Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан обсудят ключевые аспекты развития, сообщил Ушаков - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 26.05.2026
Россия и Казахстан обсудят ключевые аспекты развития, сообщил Ушаков

Ушаков: Путин и Токаев обсудят развитие отношений России и Казахстана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан обсудят ключевые аспекты развития отношений в различных областях, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
  • Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27–29 мая.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан в ходе переговоров обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития отношений двух стран, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что лидеры также обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным вопросам.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Ушаков рассказал о составе делегации России во время визита в Казахстан
Вчера, 17:05
 
В миреРоссияКазахстанЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала