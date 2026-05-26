Ушаков рассказал о росте товарооборота с Казахстаном

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия один из главных торговых партнеров Казахстана, в 2025 году товарооборот вырос до рекордных 29 миллиардов долларов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что в республике действуют свыше 23,5 тысячи предприятий с российским участием, реализуются более 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, освоении космоса и других отраслях.