Ушаков рассказал о росте товарооборота с Казахстаном

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия один из главных торговых партнеров Казахстана, в 2025 году товарооборот вырос до рекордных 29 миллиардов долларов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
"Россия один из ведущих торговых партнеров Казахстана, доля России во внешней торговле около 19%. В 2025 году товарооборот вырос до рекордных практически 29 миллиардов долларов. И также показатели взаимной торговли на самом деле увеличиваются и в текущем году. Упомяну, что российские инвестиции в экономику Казахстана на конец 2025 года превысили 29,4 миллиарда долларов", - сказал Ушаков.
Он добавил, что в республике действуют свыше 23,5 тысячи предприятий с российским участием, реализуются более 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, освоении космоса и других отраслях.