Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о росте товарооборота с Казахстаном - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 26.05.2026
Ушаков рассказал о росте товарооборота с Казахстаном

Ушаков: товарооборот с Казахстаном вырос до рекордных 29 миллиардов долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана.
  • Товарооборот между Россией и Казахстаном в 2025 году вырос до рекордных 29 миллиардов долларов.
  • Российские инвестиции в экономику Казахстана на конец 2025 года превысили 29,4 миллиарда долларов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия один из главных торговых партнеров Казахстана, в 2025 году товарооборот вырос до рекордных 29 миллиардов долларов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
"Россия один из ведущих торговых партнеров Казахстана, доля России во внешней торговле около 19%. В 2025 году товарооборот вырос до рекордных практически 29 миллиардов долларов. И также показатели взаимной торговли на самом деле увеличиваются и в текущем году. Упомяну, что российские инвестиции в экономику Казахстана на конец 2025 года превысили 29,4 миллиарда долларов", - сказал Ушаков.
Он добавил, что в республике действуют свыше 23,5 тысячи предприятий с российским участием, реализуются более 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, освоении космоса и других отраслях.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин начнет госвизит в Казахстан с общения с Токаевым, сообщил Песков
Вчера, 13:19
 
ЭкономикаРоссияКазахстанЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала