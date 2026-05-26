Дэйна Уайт попал на обложку журнала Time

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня на газоне у Белого дома. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. В главном событии вечера непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.