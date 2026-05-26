МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт попал на обложку журнала Time, сообщает Yahoo Sports.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня на газоне у Белого дома. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. В главном событии вечера непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
"Уайт помог превратить ММА из маргинального кровавого спорта в глобальную империю благодаря прогрессу UFC. Теперь он переносит это на Южную лужайку Белого дома", - отметили в издании.
Уайт — первый промоутер боевых видов спорта, когда-либо появившийся на обложке журнала Time. Также он стал четвертым главой спортивной лиги, когда-либо представленным на обложке, присоединившись к бывшему комиссару Национальной футбольной лиги (НФЛ) Питу Розеллу, бывшему комиссару Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвиду Стерну и нынешнему комиссару НБА Адаму Сильверу.