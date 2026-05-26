Путину и Токаеву покажут закладку капсулы на месте "Сириуса" в Астане

17:45 26.05.2026
Путину и Токаеву покажут проект закладки капсулы на месте "Сириуса" в Астане

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президентам России и Казахстана покажут проект закладки капсулы на месте будущего образовательного центра "Сириус" в Астане.
  • Пояснения по проекту дадут руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву покажут проект закладки капсулы на месте будущего образовательного центра "Сириус" в Астане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг, 28 мая состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, также запланирован еще ряд совместных мероприятий.
"Программой предусмотрена презентация президентам России и Казахстана проекта закладки капсулы на месте строительства образовательного центра "Сириус" в Астане", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии визита.
Он уточнил, что пояснения по этому проекту лидерам двух стран будут давать руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.
