Путину и Токаеву покажут закладку капсулы на месте "Сириуса" в Астане

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву покажут проект закладки капсулы на месте будущего образовательного центра "Сириус" в Астане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Программой предусмотрена презентация президентам России и Казахстана проекта закладки капсулы на месте строительства образовательного центра "Сириус" в Астане", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии визита.
Он уточнил, что пояснения по этому проекту лидерам двух стран будут давать руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.