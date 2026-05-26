Футболист "Манчестер Юнайтед" прибыл в расположение сборной России

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов сообщил о прибытии в Россию для участия в тренировочных сборах национальной команды.
"Hello everyone! Ой, привет всем. Я в России", - сказал Ибрагимов на видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.
Ранее тренерский штаб Валерия Карпина впервые включил Ибрагимова в окончательный состав сборной России для участия в матчах.
Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за юношеские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и забил три мяча за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.
Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта в Каире, 5 июня - со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.