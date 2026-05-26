Футболист "Манчестер Юнайтед" прибыл в расположение сборной России

Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за юношеские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и забил три мяча за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.