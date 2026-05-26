Ушаков рассказал о проекте России и Казахстана в области мирного атома

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан реализуют флагманский проект в области мирного атома, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
В августе 2025 года в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для возведения атомной электростанции большой мощности.