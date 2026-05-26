Никогда такого не было: почему Испания отказалась от игроков "Реала" на ЧМ

Сначала сборная Англии поразила всех заявкой на ЧМ-2026 . Теперь черед еще одного фаворита турнира — испанцев. Впервые за всю историю мундиалей команда сыграет вообще без представителей мадридского "Реала". Как так вышло?

Уникальный случай

Главный тренер испанской национальной команды Луис де ла Фуэнте повезет в Северную Америку 26 футболистов:

вратари — Давид Райя ("Арсенал", Англия), Унаи Симон ("Атлетик", Бильбао, Испания), Жоан Гарсия ("Барселона", Испания);

защитники — Марк Кукурелья ("Челси", Англия), Алехандро Гримальдо ("Байер", Германия), Пау Кубарси ("Барселона", Испания), Эмерик Ляпорт ("Атлетик", Бильбао, Испания), Марк Пубиль ("Атлетико", Мадрид, Испания), Эрик Гарсия ("Барселона", Испания), Маркос Льоренте ("Атлетико", Мадрид, Испания), Педро Порро ("Тоттенхэм", Англия);

полузащитники — Педри ("Барселона", Испания), Фабиан Руис ("ПСЖ", Франция), Мартин Субименди ("Арсенал", Англия), Гави ("Барселона", Испания), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Алекс Баэна ("Атлетико", Мадрид, Испания), Микель Мерино ("Арсенал", Англия);

нападающие — Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад", Испания), Дани Ольмо ("Барселона", Испания), Нико Уильямс ("Атлетик", Бильбао, Испания), Ереми Пино ("Кристал Пэлас", Англия), Ферран Торрес ("Барселона", Испания), Борха Иглесиас ("Сельта", Испания), Виктор Муньос ("Осасуна", Испания), Ламин Ямаль ("Барселона", Испания).

На ЧМ такого не было никогда. В Катар в 2022 году поехали двое сливочных — защитник Дани Карвахаль и нападающий Марко Асенсио. Карвахалю уже 34, и в прошедшем сезоне он много времени провел в лазарете, а 30-летний Асенсио после "Реала" не прижился в "ПСЖ" и ухал в Турцию. Тягаться с Ламином Ямалем на правом фланге атаки ему не под силу.

Тот состав тоже наделал много шума в соцсетях. Тогдашнего тренера сборной Луиса Энрике ругали за то, что тот не пригласил в команду Серхио Рамоса, который мог поехать на пятый ЧМ и стать рекордсменом сборной.

В России в 2018 году Испанию представляли пять человек. Помимо Карвахаля и Асенсио приглашения в сборную получили Рамос, Начо и Лукас Васкес. Прослеживается тенденция — с каждым новым мундиалем в заявке сборной Испании оказывается все меньше представителей "сливочных".

В "Реале" нет кандидатур?

С другой стороны, "Реал" не славится репутацией главного поставщика кадров для национальной сборной. Базовым клубом можно назвать "Барселону" — на ЧМ поедут сразу восемь представителей "сине-гранатовых". А большинство футболистов мадридцев провели неровный сезон — как и сам клуб.

Испанцы "Реала" — в основном молодежь. Вероятнее всего, на следующем большом турнире в заявку сборной "сливочные" уже попадут. Центральный защитник Дин Хёйсен был ближе всех к тому, чтобы отправиться с командой в Америку, но 21-летнего футболиста все же отцепили. К следующему ЧМ он будет гораздо более зрелым и опытным — возможно, даже станет лидером обороны "Реала".

Кто мог претендовать на попадание в итоговую заявку? Карвахаль несколько раз за сезон травмировался и даже здоровым не всегда попадал в основу "Реала". 23-летние Альваро Каррерас и Рауль Асенсио тоже нерегулярно играли при Альваро Арбелоа. Фран Гарсия и Дани Себальос — запасные. 22-летний форвард Гонсало Гарсия появлялся на поле в прошедшем сезоне чемпионата Испании целых 30 раз, но большинство — со скамейки.

Очевидных кандидатов на попадание в сборную просто нет. Да и в клубе в последние месяцы воцарился хаос — игроки дерутся друг с другом, конфликтуют с тренером, а президент Флорентино Перес зовет самого Жозе Моуринью, чтобы тот навел в клубе порядок. Это все не может не влиять в том числе на уровень игры футболистов.

« "Я не смотрю на происхождение игроков. Я не сторонник локализма, что, вероятно, свойственно некоторым болельщикам. Для меня это не имеет значения. Я не могу давать никому советов, я лишь прошу игроков почувствовать цвета этой страны, как они уже это делают", — так ответил на претензии критиков Де ла Фуэнте.