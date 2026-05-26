Россия готова всемерно развивать отношения с Казахстаном, заявил Путин

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".