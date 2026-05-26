22:04 26.05.2026 (обновлено: 22:59 26.05.2026)
Путин написал статью накануне визита в Казахстан

Путин накануне госвизита написал статью для газеты "Казахстанская правда"

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин написал статью для газеты "Казахстанская правда" о готовности России развивать союзнические отношения.
  • В ней он подчеркнул, что Москва и Астана — крупные торговые партнеры.
  • С участием российских инвесторов в республике реализуют порядка 70 крупных проектов.
  • Во время госвизита 27-29 мая президент обсудит с казахстанским коллегой дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии государственного визита в Астану написал статью "Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии".
"Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан", — говорится в ней.
Президент подчеркнул, что в России с большим уважением относятся к Казахстану с его эффективной политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой.
"И конечно, большое внимание мы уделяем экономике, ведь Россия и Казахстан — крупные торговые партнеры", — добавил он.
Активно развивается и сотрудничество в энергетике: за счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через Россию идут поставки более 80 процентов мирового экспорта казахстанской нефти.
Общая же сумма российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов.
"При этом свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России", — отметил Путин.
А с участием российских инвесторов в республике реализуют порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест.
Помимо этого, Москва и Астана придают большое значение развитию международных транспортных коридоров "Север — Юг" и "Европа — Западный Китай".
Глава государства выразил уверенность, что переговоры с казахстанским коллегой придадут существенный импульс укреплению партнерства.
"У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях".
По его словам, в нынешних геополитических условиях как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан. Прежде всего это ЕАЭС, очередной саммит которого пройдет на днях в Астане, а также СНГ, ОДКБ, ШОС и другие.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Эта поездка станет для российского лидера уже вторым государственным визитом, вопреки протокольной практике.
В четверг лидеры проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они планируют обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений. Затем состоится церемония подписания документов, всего их подготовили 16. После официальной части главы государств выйдут к представителям прессы.
Глава российского государства также примет участие в работе V Евразийского экономического форума. Он проходит на площадке Конгресс-центра Астаны. Тема в этом году — "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Архитектура ЕЭФ-2026 включает почти три десятка мероприятий.
Казахстан председательствует в ЕАЭС в текущем году. С 1 января 2027-го эта роль перейдет Киргизии.
