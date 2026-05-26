Путин написал статью накануне визита в Казахстан

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин написал статью для газеты "Казахстанская правда" о готовности России развивать союзнические отношения.

В ней он подчеркнул, что Москва и Астана — крупные торговые партнеры.

С участием российских инвесторов в республике реализуют порядка 70 крупных проектов.

Во время госвизита 27-29 мая президент обсудит с казахстанским коллегой дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Владимир Путин в преддверии государственного визита в Астану написал статью "Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии".

"Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан", — говорится в ней.

Президент подчеркнул, что в России с большим уважением относятся к Казахстану с его эффективной политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой.

"И конечно, большое внимание мы уделяем экономике, ведь Россия и Казахстан — крупные торговые партнеры", — добавил он.

Активно развивается и сотрудничество в энергетике: за счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через Россию идут поставки более 80 процентов мирового экспорта казахстанской нефти.

Общая же сумма российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов.

"При этом свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России", — отметил Путин

А с участием российских инвесторов в республике реализуют порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест.

Помимо этого, Москва и Астана придают большое значение развитию международных транспортных коридоров "Север — Юг" и "Европа — Западный Китай".

Глава государства выразил уверенность, что переговоры с казахстанским коллегой придадут существенный импульс укреплению партнерства.

« "У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях". Владимир Путин президент России президент России

По его словам, в нынешних геополитических условиях как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан. Прежде всего это ЕАЭС , очередной саммит которого пройдет на днях в Астане, а также СНГ , ОДКБ, ШОС и другие.

Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Эта поездка станет для российского лидера уже вторым государственным визитом, вопреки протокольной практике.

В четверг лидеры проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они планируют обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений. Затем состоится церемония подписания документов, всего их подготовили 16. После официальной части главы государств выйдут к представителям прессы.

Глава российского государства также примет участие в работе V Евразийского экономического форума. Он проходит на площадке Конгресс-центра Астаны. Тема в этом году — "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Архитектура ЕЭФ-2026 включает почти три десятка мероприятий.