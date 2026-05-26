Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В пятницу, 29 мая, с утра начнется заседание Высшего евразийского экономического совета. Вначале в узком составе, а затем в расширенном составе", - сказал Ушаков на брифинге.
Помощник президента отметил, что вместе с Путиным в мероприятиях примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян, который приедет в Астану вместо премьера республики Никола Пашиняна.