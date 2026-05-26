Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 26.05.2026

Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане 29 мая.
  • Вместе с Путиным в мероприятиях примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также вице-премьер Армении.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В пятницу, 29 мая, с утра начнется заседание Высшего евразийского экономического совета. Вначале в узком составе, а затем в расширенном составе", - сказал Ушаков на брифинге.
Помощник президента отметил, что вместе с Путиным в мероприятиях примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян, который приедет в Астану вместо премьера республики Никола Пашиняна.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Ушаков рассказал, кто присоединится к заседанию ЕАЭС в Астане
Вчера, 17:25
 
ПолитикаРоссияАстанаБелоруссияВладимир ПутинЮрий УшаковАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала