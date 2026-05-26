Путин встречался с Токаевым 38 раз с момента его вступления в должность

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 38 раз с момента вступления главы республики в должность, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В связи с визитом подсчитали, что очень высокая интенсивность контактов лидеров двух стран. С момента вступления Токаева в должность президента Казахстана, это март 2019 года, состоялось 38 личных встреч двух наших президентов", - сказал Ушаков.
Он напомнил, что в этом году Токаев посещал Москву 9 мая, также лидеры несколько раз общались по телефону.
"Это подчеркивает, как я уже сказал, эффективность нашего общего сотрудничества с Казахстаном", - добавил Ушаков.