17:31 26.05.2026
Путин встречался с Токаевым 38 раз с момента его вступления в должность

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встречался с Касым-Жомартом Токаевым 38 раз с момента вступления главы республики в должность.
  • В этом году президент Казахстана посещал Москву 9 мая, также лидеры несколько раз общались по телефону.
  • Это подчеркивает эффективность сотрудничества России с Казахстаном, заявил Ушаков.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 38 раз с момента вступления главы республики в должность, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
«
"В связи с визитом подсчитали, что очень высокая интенсивность контактов лидеров двух стран. С момента вступления Токаева в должность президента Казахстана, это март 2019 года, состоялось 38 личных встреч двух наших президентов", - сказал Ушаков.
Он напомнил, что в этом году Токаев посещал Москву 9 мая, также лидеры несколько раз общались по телефону.
"Это подчеркивает, как я уже сказал, эффективность нашего общего сотрудничества с Казахстаном", - добавил Ушаков.
