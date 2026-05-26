Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о церемонии встречи Путина в Казахстане - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 26.05.2026
Ушаков рассказал о церемонии встречи Путина в Казахстане

Ушаков: Путина в Казахстане готовятся встретить пролетом самолетов с флагом РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приветственная церемония для президента России Владимира Путина в Казахстане будет включать участие почетного караула и пролет самолетов с российским триколором.
  • Все эти вещи сопутствуют государственному визиту, сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Приветственная церемония для президента России Владимира Путина в Казахстане будет включать участие почетного караула и пролет самолетов с российским триколором, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, которым будет предшествовать официальная церемония встречи российской делегации президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«
"Двадцать восьмого мая утром - церемония официальной встречи президентом Токаевым президента Путина во Дворце независимости. Главы государств поприветствуют друг друга лично, а затем поприветствуют сопровождающие их делегации. Естественно, присутствие почетного караула, планируется также пролет самолетов с российским триколором и так далее. Все эти вещи сопутствуют государственному визиту", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Кремле рассказали о программе визита Путина в Казахстан
Вчера, 17:03
 
В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала