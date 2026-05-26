Ушаков рассказал о церемонии встречи Путина в Казахстане

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Приветственная церемония для президента России Владимира Путина в Казахстане будет включать участие почетного караула и пролет самолетов с российским триколором, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, которым будет предшествовать официальная церемония встречи российской делегации президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Двадцать восьмого мая утром - церемония официальной встречи президентом Токаевым президента Путина во Дворце независимости. Главы государств поприветствуют друг друга лично, а затем поприветствуют сопровождающие их делегации. Естественно, присутствие почетного караула, планируется также пролет самолетов с российским триколором и так далее. Все эти вещи сопутствуют государственному визиту", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита.