Россия и Казахстан заключат соглашения по проекту АЭС, сообщил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В рамках визита президента России Владимира Путина в Астану будут заключены соглашения об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансировании проекта, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В августе 2025 года в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для возведения атомной электростанции большой мощности.