17:25 26.05.2026
Россия и Казахстан заключат соглашения по проекту АЭС, сообщил Ушаков

© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Флаги России и Казахстана. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В рамках визита президента России Владимира Путина в Астану будут заключены соглашения об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансировании проекта, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
"В рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита", - сказал Ушаков журналистам.
В августе 2025 года в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для возведения атомной электростанции большой мощности.
