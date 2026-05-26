17:23 26.05.2026
Путин и Токаев посадят дуб на Аллее вечной дружбы, сообщил Ушаков

© Фото : Aqorda
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27–29 мая.
  • В рамках визита президенты России и Казахстана планируют посадить дуб на Аллее вечной дружбы в центре Астаны.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посадят дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг, 28 мая, состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, запланирован еще ряд совместных мероприятий.
"Программой также предусмотрена совместная и весьма символическая высадка президентами дерева на Аллее вечной дружбы России и Казахстана. Эта аллея находится в самом центре города, является символом крепких исторических и культурных связей между двумя странами. И предполагается, что лидеры посадят саженец дуба", - рассказал Ушаков на брифинге в преддверии визита.
