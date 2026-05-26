Путин и Токаев обсудят актуальные международные темы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров обменяются мнениями по актуальным региональным и международным темам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Ушаков журналистам.
Кроме того, он отметил, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, горнотехнической, культурно-культурной и других областях.