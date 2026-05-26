Путин на Евразийском форуме даст оценку развитию ИИ в мире, сообщил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме даст оценку текущему уровню цифровизации и развития технологий искусственного интеллекта в мире и в ЕАЭС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что касается нашего президента, в своем выступлении он даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках Евразийского экономического союза. Сформулирует видение ориентиров по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентноспособности стран-членов союза в данной сфере", - сказал Ушаков на брифинге.
Также лидеры посетят выставку, где ознакомятся с интерактивными стендами, которые посвящены реальным достижениям каждой страны ЕАЭС в различных сферах экономики и развитию технологий ИИ.
В мероприятии, помимо Путина, примут участие лидеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Пятый Евразийский экономический форум пройдет в Астане 28-29 мая. Главная тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".