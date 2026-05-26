Путин обсудит в Астане увеличение транзита нефти через Казахстан

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вопрос увеличения транзита российской нефти через Казахстан будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Астану, энергетика будет одной из ключевых тем, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Энерговопросы будут обсуждаться, конечно, там, несомненно. Энергетика – один из ключевых вопросов, который имеется в виду обсудить. И плюс это та сфера, где наши страны самым активным образом сотрудничают", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, будут ли обсуждаться планы по увеличению транзита российской нефти через Казахстан.
Он отметил, что прогнозы, которые Россия выстраивает на этот счет, весьма оптимистичны.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.